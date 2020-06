https://jeffrosenstock.bandcamp.com/album/no-dream



Giungiar ała conclusion de vivar in un presente no nostro,

carpir che el futuro par noialtri no esiste e co eso el pasà.



Mitigon łe nostre anime con ła ambrosia dei nostri dì,

el viłe danaro, a carta strasada, łi schei.

utiłizon a grana come panacea al dołor del cor,

bruzon ła vita e bruzon a mente.



Rosabeła, ve ricordè de Rosabeła? A noialtri manca queo,

esar spensieradi e no pensar ała machina burocratega,

Ałieni che i pasa pì tempo in fabrega che caza,

Cuerdon i nostri buzi con el materiałismo, coe robe.



Da drio de noialtri, parò, restarà pur el sonio?

Avon perso anca queo.

Corpi vodi, sensa sonii.

Corpi vodi.

Vodi.