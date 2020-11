Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

“Destroy him, my robots”.

Sono precipitato nel vuoto da una maledetta piattaforma, per evitare la scarica elettrica di uno stramaledetto robot.

Ahhh! No! No! Niente di che.

“Another visitors! Stay a while; staaay foreveeer”. Ma...parla?

All'interno del medesimo, stati inseriti dei Vg, tra cui vecchie glorie come: Paradroid, Pitstop, Speedball, Uridium.

Fin da giovane ha mostrato predisposizione per la programmazione, e una capacità innata di smontare e riprogettare vari tipologie di apparecchiature elettroniche. In disaccordo con gli insegnanti, proseguì individualmente a espandere la sua creatività nel campo della progettazione hardware, coltivando nel contempo molteplici passioni.

Un piccolo gioiello d'ingegno, compattezza e divertimento. Si accende la tv, si inseriscono i cavetti, e via, verso entusiasmanti partite!

Jeri , ha implementato il “cuore” dell'irriducibile C64 in un Joystick (Competition Pro), realizzando il C64 DTV , ovvero Direct to Tv.

Chi non si ricorda il memorabile “biscottone” della Commodore? Ebbene...dimenticatelo!

