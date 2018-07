Nel 2016 nasce la prima opera teatrale di Harry Potter che non riprende i sette libri dell'intera Saga ma è un capitolo a parte. Un capitolo nuovo ambientato vent'anni dopo i doni della morte.

Che bello ritrovare tutti i personaggi sopravvissuti all'ultima battaglia contro il male. Ron e Hermione, Harry e Ginny Weasley, Draco Malfoy.

E soprattutto le nuove generazioni.

Il secondo genito dei Potter che si porta addosso un nome imbarazzante: Albus Severus Potter.

Sfiga vuole che alla serata del cappello parlante, invece che andare con i Grifondoro, viene messo nei Serpeverde. Lui? Il figlio di Harry Potter? Noooooooooooo....

E chi è il suo migliore amico? Scorpius Malfoy, anche lui figlio di... (girano voci che sia il figlio illegittimo di Voldemort, cazzo che intrigo modello Beautiful)

Si. Questo libro (non ho avuto la fortuna di assistere allo spettacolo teatrale) è il resoconto dei "figli di".

I "figli di" fanno fatica a vivere il presente soprattutto se il proprio padre è il massimo della magia, oppure il braccio destro di Voldemort.

Una genialata. Potter e Malfoy, padri scomodi, devono allearsi per sconfiggere il male e salvare i loro figli da Voldemort.

Già Voldemort. Ma non era morto? Si, ma i due pischelli volevano salvare la vita a Cedric. Cedric ve lo ricordate? L'attore che interpretò Il calice di fuoco (Pattinson) ebbe un gran successo tanto da diventare il protagonista di Twilight. Morì nel Torneo Tre Maghi, ricordate? No? Vabbeh i due pischelli con un giratempo cercano di cambiare il passato salvando Cedric.

Questo cambio del passato, stravolge il presente, con il ritorno di colui che non deve essere nominato.

Un casino nero. Tra passato e presente, c'è la carrellata di tutti i personaggi della Rowling con le loro stravaganze e le loro caratteristiche spiccate.

E poi ci sono i "figli di". Che sono l'opposto dei loro padri. Chi vorrebbe essere figlio di un personaggio così famoso? La vita è segnata. Non si può avere un futuro roseo con questo macigno. Poi parliamoci chiaro, quale figlio di ha avuto più successo del proprio padre? Pensateci voi che avete più memoria storica di me.

Io, da tifoso dell'Udinese, scopro che il figlio di Matteo Renzi sta facendo un provino per la mia squadra. Minkia. Un altro figlio di. Se ha preso dal padre ci farà andare in serie C in un batter di ciglia.

Voi avete mai avuto a che fare con un figlio di?

