‌Chi ascolta un po' di hip hop sa che negli ultimi 10/20 anni il suono è di molto cambiato, il vestiario anche, il "flow" pure. Sono sempre tutti "nigga" fra di loro ma sono tutti fin troppo fissati con Gucci e company (anche a 2pac piacevano le Marche, ma mica solo quelle). Insomma ora sono tutti Lil pump (se non sapete chi è beh grazie al cielo!). Tra gli "outsider" che io ritengo validi uno dei più sorprendenti è il giovane Giovanni culocattivo aka Joey Bada$$.

Da NY con furore, in questo mixtape di esordio il nostro eroe aveva 17 anni, questo lo rende ancora più incredibile. Il suono è fottutamente East Coast, se ormai si è praticamente persa la dicotomia tra le coste nel mondo hip hop, non l'ha persa culocattivo. Infatti ascolti sta "merda", come direbbe lui, e ti sembra di ascoltare i Mobb Depp del '95, anno in cui tra l'altro è nato il nigga in questione. Insomma questa roba è imperdibile per chiunque ami il rap East Coast fatto bene, lo si capisce già dal mood dell'intro "And just ride with a nigga like, Just fly with a nigga like, Just vibe with a nigga like, Uh, uh, one-two, Show you what this do, yo".

‌E poi raghaschish c'è tecnica, tanta tecnica.. "Cause when niggas start equippin', and throw the clip in

Your blood drippin', and got you slippin'

Another victim, don't know whats hit them – through his spinal

Just another man who defeated by survival

That's your biggest rival, in your whole life

These bars you can't handle you better hold tight

They sayin' I'm the best, I'm like you're so right

Still ain't got enough shine to last the whole night, nigga!! "