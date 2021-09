Ora, Don Cherry, Ed Blackwell e Charlie Haden, membri del quartetto del profeta ed eresiarca texano, registrano in due sessioni questi cinque pezzi scardinati e frenetici. Al loro fianco, nientepopòdimeno che John William Coltrane, frescofresco di Giant Steps. Qui Trane e compagnia si divertono a sudare sette camicie, rimasticando con rara profondità dei pezzi di New Thing.

C’è questo Ornette Coleman, folle ardimentoso in odore di eresia col suo sassofono di plastica, che imbastisce, sul finire degli anni Cinquanta, un nuovo modo di fare musica.

The Avant-Garde

John Coltrane and Don Cherry

