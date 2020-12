'L' unica cosa al mondo che conta é la PERSEVERANZA'.

Ieri sera ho visto interamente 'The founder', in onda su Rai5 (dopo averne visto uno spezzone questo o l' anno scorso su un altro canale Rai tematico), sulla storia di Ray Kroq, fondatore della multinazionale 'McDonald's'.

Partito come un venditore di frullatori, visitando un giorno un chiosco di ristorazione rapida (o fast-food) gestito da due fratelli, Dick e Mac (McDonald), e notando il successo del sistema di preparazione e vendita, ha in mente di aprire altri chioschi in tutta l' America.

I due fratelli non si lasceranno convincere tanto facilmente e anche quando vedranno dei risultati positivi dell' espansione della loro idea da parte di Ray, con tanto di stipula e firma di un contratto fra loro e Ray, faranno valere la loro posizione in alcune situazioni convinti di detenere ancora l' esclusiva del marchio e di alcune particolarità di vendita (come il rifiuto di preparare milkshake con preparati in polvere, contrari alla loro concezione di qualità dei prodotti).

Ray, un sognatore, a forza di viaggiare e osservare (e farsi aiutare in momenti sorprendentemente opportuni) costruirà, anche con la pratica di azioni moralmente sleali verso i due fratelli, un impero, fondato inizialmente su due simboli della nazione americana: il tribunale e la chiesa, aventi dei simboli che fusi danno i famosi due archi della multinazionale.

Un film godibile che insegna la possibilità di inseguire i propri sogni (uno dei pilastri del famoso 'Sogno Americano') e che per avere successo non bastano solo l' ambizione e l'istruzione (famosa la frase 'il mondo è pieno di cretini istruiti'), ma la perseveranza (e le occasioni e le persone giuste - come dice l' Ecclesiaste, un libro della Bibbia: ' [...] non basta [...] essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore; poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze (e di tempo - l' epoca [gli anni '40] e di circostanze [i cambiamenti nelle esigenze e nei costumi degli Americani] Kroq ne aveva avuti!).

Un' immersione in una storia oramai lontana da noi (più di mezzo secolo), ma interessante per capire come nascono le grandi imprese.

E le pratiche sleali: la storia del sistema americano ne è piena.