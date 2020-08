Il genere è "Mattoni sui denti post-caduta muro di Berlino"

Il disco è Astruso.

"Firsthand Accounts" è una mistura di cattiveria, avversione, ostilità, disprezzo, malevolenza, risentimento, animosità, astio, acredine, livore, rifiuto, intolleranza e ripugnanza.

In "Thief" il batterista rischia di perdere caviglie e polsi, ottomila bpm sputati col sangue con breakdown spezzacollo per i nostalgici. "Fever Dreams" è Punk, non ci sono cazzi. "Pneumonia Knife" vince il Nobel per la pace, Riff Pazzesco! Cose che se suoni la chitarra, dopo aver ascoltato il brano, la bruci ed inizi a seguire Kim Kardashian e Kanye West. Meglio qualcosa di misurato alle tue aspettative.

Non scrivo su DeBaser da anni e anni, la mia ragazza è a Bari ed io solo a Milano. Abbandonato la musica, stasera per una antica nostalgica abitudine sono tornato qui. Adesso sono cresciuto, quando bevo il Gin Tonic chiedo l'Hendrick's. Però devo ammettere che è sempre bello vedere che la musica continua ad unire questo schifo che chiamiamo gente.

Adesso devo chiudere, ho lasciato il balcone aperto ed ho la sala piena di zanzare.