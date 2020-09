Stavo per mettere un voto dopo la prima visione.

Sarebbe stato una stella, massimo due.

Pensavo "film inutile, rientra nella deriva del cinema di fantascienza tutto fotografia ed effetti speciali, trama assente o semplice materia connettiva per le scene d'azione.

Una specie di Guerre Stellari con tanti droni e tante spade laser, ma nulla da dire."



A parte che le spade laser non ci sono, il che se vogliamo é anche peggio.



Ma ho letto alcune recensioni possibiliste, che facevano intuire che - tra gli infiniti buchi di trama - qualcosa da raccontare pur ci fosse.

E mi sono costretto a rivederlo.

Non due, bensí quattro volte (in tutto).

Alla seconda visione ho capito che - sí - qualcosa su cui riflettere c'era.

Alla terza visione ho pensato che volendo avrei anche potuto raccontarne la trama.

Alla quarta ho deciso che non vi é alcun buco di sceneggiatura.

O almeno io non ne ravvedo.

La trama é autocoerente.



Ora, io ho avuto bisogno di quattro visioni perché son lento.

Qualcuno potrebbe arrivarci con due.

Ma ne vale la pena.



Della trama non vi dico nulla. Per evidenti motivi.



Ho avuto la quarta ed ultima visione in inglese; ed ho potuto di conseguenza apprezzare molto il doppiaggio italiano, per confronto.

I miei complimenti soprattutto alla doppiatrice di Sally, ed al direttore del doppiaggio.