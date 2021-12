Anni '90. Laura, studente finlandese di archeologia a Mosca, e Lioha, sottoproletario russo. Si incontrano nello scompartimento n. 6, vagone letto di un treno diretto a Murmansk. Un lungo viaggio verso il Grande Nord. Lei, lesbica, fugge inconsapevolmente da una relazione finita. Lui più prosaicamente va a lavorare presso la gigantesca miniera. Sotto traccia, una possibile metafora, la Scandinavia incrocia la Grande Madre Russia: la Russia profonda, generosa e indomabile che balena negli occhi felini di Lioha. Straordinaria prova di attore di Yuryi Borisov in un film che scorre senza forzature, raccontando la nascita di un rapporto di fiducia e di amicizia tra due persone apparentemente lontanissime.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy