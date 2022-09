Immaginate di essere un ingegnere, pacifista, amante della fantascienza nonché reduce della seconda guerra mondiale. Immaginate di avere un gran senso dell'umorismo, una fantasia sconfinata e la rarissima capacità di dare ritmo alle parole. Immaginate di essere Kurt Vonnegut... Ci riuscite? Non credo che riuscirete ad immaginare le sensazioni che proverete a leggere per la prima volta i suoi libri! Ecco Galapagos è forse il miglior modo di scoprire questo scrittore (se non lo conoscete): in questo libro, appassionante e coinvolgente, troverete tutti i temi che fanno delle sue opere un vademecum necessario per sopravvivere. Provare per credere.