"A second to midnight" e' il nuovo attesissimo singolo di Kylie Minogue la regina del pop che torna con una riedizione del suo album "Disco" del 2020. Come ogni riedizione Kylie sa bene che servono duetti e collaborazioni ed ecco che collabora nel primo singolo con Olly Alexander ( divo del momento in inghilterra ) degli Years & years , cosi tutto il pubblico omosessuale e' felice.

"A second to midnight" e' un brano dance classico di Kylie con sonorita' anni 80/90 . Nel video Kylie & Olly ballano , ammiccano , fanno coreografie e passi a due . Nonostante la differenza d eta' si vede la amicizia speciale che li unisce.

"A second to midnight" e' singolo quindi apripista di "Disco" ( guest list edition ) che esce il 12 novembre e che contiene il cd originale , 6 tracce nuove , collaborazioni con Dua Lipa , Jassie Ware e Gloria Gaynor ; ma anche dvd , live , un concerto in streaming " infinite disco " e ovviamente varie edizione limitate di vinili .

Ben tornata Kylie , mancavi solo tu in questo periodo post pandemia :)