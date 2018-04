"Golden" è il nuovo quattordicesimo disco di studio di Kylie Minogue , che arriva dopo i progetti natalizi "Kylie Christmans" del 2015 e 2016 , e dopo quattro anni da "Kiss me once" 2014 ( ultimo disco con la Parlophone ). La Bmg puo' essere soddisfatta di questo prima collaborazione di Kylie con loro. "Golden" è l ennesima conferma di Kylie MInogue come regina del pop allo stesso livello di Madonna, pronta a superare tumori, depressioni e sconfitte amorose, cambiando stile e regalando ai fans un disco con i controcoglioni.

Questo nuovo progetto, molto ben articolato e studiato nei minimi dettagli, presenta una svolta country che ancora una volta è azeccatissima e speciale. Kylie si lascia alle spalle gli anni pop electro dance , si chiude in studio a nashville e in due anni crea uno dei suoi album piu' favolosi , intimi e diversi.

Dopo i singoli apripista "Dancing" e "Stop me from falling", con un immagine alla Dolly Parton , realizza "Raining glitter" come singolo di lancio del disco , che si rivela l unico pezzo dance del nuovo materiale. "Golden" che da' il titolo al cd e' country come anche la bellissima "lifetime to repair" , dedicata alla rottura drastica con l attore Sasse che porto' la Minogue in crisi.

"Radio on" , "shelby68", " love" , " one last kiss " e " sincerly yours " sono altre bellissima country pop gemme di questa nuova era mentre la ballatona "music is too sad without you"in duetto con Jack Savoretti , italiano di origine , sottolinea che Kylie vuole rimanere salda con il suo pop che dal 1987 ad oggi la accompagna.

Ci sono quattro pezzi bonus nelle varie edizioni speciali del disco "Lost without you", "every little part of me", "rolling" e " low bow" che riportano Kylie alla sua immagine da disco diva.

"Golden" esce il 6 aprile in tutto il mondo in 5 edizioni :

standard

deluxe

super deluxe

vinil

cassette

Kylie Minogue con questo disco festeggia con i fans i suoi 50 anni e dice di non voler fermarsi , anzi a settembre 2018 si imbarcherà in un tour europeo. Per ora una data italiana non c'è , consiglio a tutti questo disco, una ulteriore svolta di un artista che da 31 anni non smettte di stupire.