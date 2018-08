"Lifetime to repair" è il quarto singolo , dopo "Dancing", "stop me from falling" e "golden" ad uscire da "Golden" , il premiatissimo album country di Kylie MInogue il primo lavoro con la BMG.

Il singolo parla di come dopo il tumore, le varie storie d amore andate male , conseguenti esaurimenti, si possa cmq sperare in una vita nuova, reagendo e cercando appunto di superare li ostacoli.

Kylie lo fa dal 1987 e con questo singolo regala ai fans un altra canzone marchio della sua nuova produzione ; un singolo dalle atmosfere country mixate pero' a qualche mix di pop come solo lei sa fare.

Dopo il promo tour di marzo 2018, Kylie MInogue e' prontissima con il suo "Golden" tour 2018 che parte in ottobre e che passera' anche in italia in un unica data italiana . nel mitico teatro geox per una serata intima assieme alla dea del pop che ancora una volta torna in vetta alle classifiche del mondo confermando che appena dopo Madonna c e' lei.