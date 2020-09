Kylie Minogue rientra con "Magic" secondo singolo estratto dal secondo album con BMG uscita a novembre 2020 (Disco).

"Magic" e' un ritorno al pop dance con tracce funky tipiche delle produzioni recenti della diva australiana del pop che , dopo "Say something" , torna con questo nuovo brano e si allontana definitivamente dai suoni country di qualche anno fa.

Regina del pop , 33 anni di carriera , 100 milioni di dischi venduti nel mondo , 15 album , 15 tour mondiali , Kylie Minogue e' pronta per raggiungere le alte posizioni nelle classifiche mondiali della dance !!!!

Do you BELIEVE in Magic ?

Io sì .