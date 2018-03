"Raining glitter" è il terzo singolo che anticipa il nuovo attesissimo disco di Kylie MInogue "Golden" ( 6 aprile 2018 ).

Dopo i due singoli precedenti "Dancing" e "stop me from fallig" dai suoni country, Kylie ha scelto un pezzo pop dance , con richiami a cio che sa fare meglio. la musica da disco.

"raining glitter" è una canzone ballabilissima, primaverile e tratta pero un testo molto triste , come gran parte del nuovo disco. sulla fine di un amore.

Kylie Minogue durante questi 2 anni in studio ha affrontato una lunga battaglia anti depressiva per colpa della fine rapporto amoroso con l attore Sasse. I due dovevano sposarsi ma lui rovino' tutto ammettendo che aveva un amante. Kylie lo lascio' ed entro' in un periodo buio ma come solo lei sa fare sì e' rialzata ed e' pronta per tormentarci con questo nuovo singolo.

Aspettiamo il video e l uscita di questo "golden" , prima fatica per Kylie con la bmg ma quattordicesimo disco di studio.