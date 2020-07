Il secondo progetto di Kylie Minogue con la BMG records dopo il successo dell album "Golden" dalle atmosfere country , parte del tutto in sordina , con una promozione partita da zero e una Minogue che annuncia un album dance a fine 2020.

"Say something" e' il primo singolo , dalle sonorità pop dance come sono Kylie sa fare ; un pezzo che spiazza , ma che acchiappa. non fa ballare ma e' una ventata di aria fresca ed e' molto estiva.

"Say something" e' il ritorno discografico di Kylie Minogue che dopo 33 anni di carriera torna ad un pop dance tipico della sua carriera . Il primo singolo e' l anticipatore dell album "Disco" in uscita a novembre 2020.

La regina del pop e' tornata :)