Anticipato dal nuovissimo singolo dance "New york city" , Kylie Minogue decide che per questo 2019 va bene un bel greatest hits e cosi dopo 6 album di studio dopo il tumore pubblica questo "Pop precision step back in time ( the definitive collection )".

Questo doppio disco raccoglie l intera carriera di Kylie Minogue dal 1987 ad oggi con un mare di canzoni e hits che l hanno resa la principessa del pop mondiale, seconda solo a Madonna, con piu di 100 milioni di dischi venduti nel mondo, con 15 album di studio e 15 tour mondiali.

All interno di "definitive collection" troveremo i classicissimi brani anni 80 come "I should be so lucky" e " the locomotion" ma anche " confide in me " con la deconstruction e tante altre del periodo indie anni 90 di Kylie. Immancabili gli anni da discoteca anni 2000-2010 che la resero al pari di Madonna regina del floor e della club culture. Una fra tutti "can t get you out of my head" 2001 numero uno ovunque. Tanti altri brani e soprattutto inclusi anche i duetti storici con Jason Donovan, Robbie Williams , Nick Cave e molti altri.

32 anni di pop moderno confermano Kylie Minogue una regina assoluta di musica e moda nonostante i gravi problemi di salute come tumore e depressioni .

"Definitive collection" esce il 28 giugno 2019 in tante versioni. Un modo come un altro per supportare le date del tour estivo che porteranno Kylie in vari festival tra maggio e settembre 2019