Kylie Minogue festeggia con i fans 33 anni di carriera e senza pensarci su due volte pubblica il 28/6/2019 Step back in time / pop precision (the definitive collection) una sorta di best of che racchiude la sua musica dal 1987 ad oggi .

Sono troppe le hits da elencare visto il doppio album che uscirà per la Bmg (casa discografica con cui kylie lavora già da due anni) ma vogliamo ricordare quelle più storiche quelle che fanno da spartiacque . Partendo dalle prime due storiche Locomotion 1987 e Lucky 1987 per poi passare a rapidamente al Better the devil you know 1990 . Altre bellissime Confide in me 1994 e Breath 1998 fanno parte dei periodi bui , profondi . Non mancano le mega numeri 1 come Spinning around 2000 , head 2001 , slow 2003 , all the lovers 2010 e dancing 2018.

Ce ne sono troppe compresi i duetti con Donovan , Robbie , Cave e tanti altri.

Se Madonna resta la regina mondiale del pop ,l unica vera principessa e' Kylie Minogue con 150 milioni di dischi venduti nel mondo e 15 album e 15 tournée live .

Acquistate questo disco ! Merita !