"Stop me from falling" e' il secondo singolo dal nuovo attesissimo quattordicesimo disco di studio di Kylie Minogue , "golden" in uscita ad aprile 2018. Dopo il successo del favoloso ritorno "Dancing" dopo 4 lunghi anni dall ultimo progetto , ecco Kylie ancora in versione country con una canzone ancora meno ballabile ma molto sensuale e carismatica allo stesso tempo.

Questo nuovo materiale con la sua nuova casa discografica con la Bmg è davvero un nuovo percorso.... in tre decenni dal 1987 ad oggi abbiamo visto varie sfaccettatture di questa regina del pop mondiale : pop Kylie, dance Kylie, disco Kylie, indie Kylie, sex Kylie mancava davvero un immagine country - pop all appello; un disco che si ispira alla grande Dolly Parton , famosissima in australia.

Tante chitarre, meno sonorita' da club, ma per fortuna rimane la bellissima voce chiara, fresca e inconfondibile di una grande artista.

"Stop me from falling" come il resto del disco vuole celebrare una donna che dopo un tumore al seno, l impossibilita' di avere figli e la depressione , ha dovuto rialzarsi anche da storie d amore con uomini davvero poco fedeli. L ulltima relazione con l attore Sasse che la tradiva ha portato Kylie a scrivere queste determinate canzoni.

Kylie bentornata e grazie per questa grandissima canzone , un altra gemma pop della tua lunghissima carriera .

Golden uscira' sotto etichetta Bmg , venerdi 6 aprille 2018.