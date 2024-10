Tension II è il sequel di Tension del 2023, il diciottesimo disco di inediti di Kylie Minogue che torna alla ribalta con un progetto maestoso, dance, e molto curato.

Assieme al singolo di lancio "Lights camera action", Kylie presenta nove pezzi nuovi tra cui "Taboo", molto pop-dance, "Hello", "Good on gone" la più bella, "shoulda left ya", "diamonds" e altre; tutti brani che si mescolano a hits da clubs, con violìni e chitarre che rimandano agli anni 70 e 80. Un richiamo a dischi della dancefloor tipico ormai da trent'anni e passa ed è ciò che riesce meglio alla Minogue. Non finisce qui, all'interno di Tension II compaiono le ultime collaborazioni del recente periodo estivo tra cui "Edge of Saturday night" con the blessed Madonna, "my oh my" con Towa Love, "Midnight ride" con Orville e Diplo e la bellissima "Dance alone" feat Sia. Insomma se Tension del 2023 aveva solo Padam padam che esplose, qui Kylie torna e si consacra come regina del pop mondiale, ribadendo che assieme a Madonna c'è lei nel podio dal 1987. Questo disco le permetterà di andare in un tour mondiale già sold out.