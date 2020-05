Anticipato dal singolo "Stupid love", "Chromatica" e' il disco numero 6 di studio di Lady Gaga che dimenticando per un po il suo alter ego "Joanne" del disco precendente , mettendo da parte il successone "shadow" per il film "A star is born" (che le fece vincere un grammy) , torna a brillare in scena pop dance con un ottimo album dedicato alle discoteche nonostante il problema pandemia.

Un disco che torna alle origini , un disco ballabilissimo, un esplosione di musica e colori , collaborazioni gettonatissime con Ariana Grande e Elton Jhon.

Sembra essere tornati ai livelli di dieci anni fa quando Gaga con "The fame" fece tremare Madonna e tutte le altre. La regina del pop e' tornata . Bellissime tracce disco che faranno storia : "Rain on me", "Alice" , "911" e tante altre fanno tornare Lady Gaga in orbita dancefloor e glitter.

"chromatica" doveva uscire nel marzo 2020 ma per il problema pandemia covid19 viene spostato a fine maggio 2020 , con un po di ritardo ma entrambi i singoli apripista sono gia' dei classici.

Ho incontrato Lady Gaga nel 2011 e l ho vista live una volta al mediolanum forum di assago per il "Joanne tour". Spero che il "Chromatica tour" 2021 passera' anche per l italia. Disco strepitoso. Tanto di cappello :)