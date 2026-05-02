LA RECENSIONE

Con Omega, LARM93 firma uno dei lavori più compatti e intenzionali della recente produzione dark‑ambient/post‑industrial europea. Un album che non si limita a evocare atmosfere cupe, ma costruisce un vero e proprio ecosistema sonoro in cui droni, chitarre trattate e pulsazioni minimali convivono in un equilibrio fragile e calibrato. È un disco che lavora sulla sottrazione, sulla densità controllata e sulla capacità di trasformare il silenzio in un elemento narrativo.

L’apertura con la title‑track stabilisce immediatamente la grammatica del progetto: timbri profondi, riverberi che si espandono come camere vuote, armonie sospese che non cercano risoluzione. LARM93 non punta al crescendo tipico del post‑rock, ma a una verticalità emotiva, una discesa lenta che trova in Omen e Absent due momenti di particolare efficacia. Qui la trama sonora si fa più rarefatta, quasi ascetica, lasciando emergere micro‑variazioni timbriche che rivelano un lavoro di produzione meticoloso.

Il cuore dell’album è Dystopian, il brano più abrasivo e strutturalmente definito. Le distorsioni, pur mai eccessive, introducono un senso di compressione che rompe la linearità precedente e apre a una seconda metà più dinamica. Alchemist e Quaver mostrano infatti un approccio più ritmico, seppur sempre filtrato da un’estetica rigorosamente minimale. Qui LARM93 dimostra di saper manipolare la pulsazione come elemento drammaturgico, non come semplice motore del brano.

La chiusura con Amorph e la cover Outro (BLooDNoISE) completa il ciclo concettuale: dissoluzione, ritorno al non‑forma, eco di un linguaggio che si spegne lentamente. La scelta di chiudere con un omaggio a BLooDNoISE non è casuale: è un gesto di continuità estetica, un modo per inscrivere Omega in una genealogia precisa, fatta di ritualità, minimalismo e tensione emotiva trattenuta.

Nel complesso, Omega è un lavoro che si distingue per coerenza, cura della timbrica sonora e visione. Non cerca l’impatto immediato, ma costruisce un ascolto immersivo, quasi meditativo, che richiede attenzione e restituisce profondità. Un disco che conferma LARM93 come una delle voci più interessanti della scena dark‑ambient contemporanea, capace di unire rigore formale e sensibilità narrativa.