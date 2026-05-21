LA RECENSIONE

**Epidemic — Lars von Trier, 1987**

Quanto sei disposto a sentire davvero, quanto sei disposto a smettere di guardare e cominciare a essere guardato. Von Trier aveva ventisette anni e già portava dentro di sé quella contraddizione fondamentale che avrebbe alimentato tutta la sua opera successiva: un controllo formale maniacale, quasi tirannico, e al tempo stesso una fascinazione viscerale per il caos, per la perdita, per il momento in cui la struttura cede e lascia passare qualcosa che non era previsto nel copione. Epidemic è, tra tutte le sue opere, quella in cui questa contraddizione è più esposta, più nuda, più dichiarata — quasi programmaticamente, quasi con il sadismo intellettuale di chi costruisce una trappola e poi vi cammina dentro di persona per mostrare che funziona. La struttura è già, in nuce, tutto von Trier: un film nel film, una metalessi continua tra il Lars personaggio e il Lars autore, tra la finzione dichiarata e la realtà che si infiltra nei bordi della finzione come acqua sotto una porta. Due sceneggiatori — von Trier stesso e Niels Vørsel — perdono il loro script e ne riscrivono uno nuovo in cinque giorni, mentre parallelamente assistiamo al film che stanno scrivendo, la storia di un medico che porta la peste attraverso l'Europa credendo di combatterla. L'epidemia come metafora non è nuova — da Camus a Manzoni, da Defoe a Pasolini il contagio ha sempre detto qualcosa sull'ordine sociale, sulla fragilità del consorzio umano, sulla violenza latente che la civiltà tiene a stento imbrigliata — ma von Trier la incarna, la lascia contaminare il film stesso, fa sì che la peste che i personaggi stanno scrivendo esca dalla pagina e infetti la pellicola, il set, la realtà diegetica fino al finale che è uno dei più devastanti e formalmente perfetti della storia del cinema europeo degli anni Ottanta. Quel finale — la medium, la seduta ipnotica, il collasso della distanza tra rappresentazione e corpo — va inserito in una genealogia precisa: è figlio diretto del Carl Theodor Dreyer di Gertrud e di Ordet, di quella capacità danese — forse è qualcosa nel sangue nordico, nella luce piatta e impietosa del nord — di portare l'immagine al limite della sopportazione attraverso la sottrazione, attraverso il silenzio che precede il grido e lo rende inevitabile. Von Trier ha sempre riconosciuto il debito verso Dreyer con una franchezza che sfiora la devozione religiosa, e in Epidemic questo debito è più visibile che altrove — nella fotografia in bianco e nero di Henning Bendtsen, che era stato operatore di Dreyer, scelta dichiarazione di poetica, atto di appartenenza a una tradizione, modo di dire *vengo da qui, parto da qui, anche quando vado altrove*. Il film dialoga anche con Godard — con il Godard di Masculin Féminin e di Week End, con quella capacità di fare del film un saggio su se stesso usando l'autoriflessività come generatore di tensione ulteriore — e con Fassbinder, con la sua predilezione per i meccanismi di oppressione nascosti dentro le strutture apparentemente neutre del quotidiano, e in modo più sotterraneo ma reale con Bergman, col Bergman di Persona soprattutto, dove la frontiera tra due soggettività comincia a dissolversi e l'identità si rivela una convenzione fragile, un accordo precario tra forze che non si sono mai davvero incontrate. Quello che rende Epidemic irriducibile a qualsiasi altra opera del periodo è la convinzione — estetica prima ancora che morale — che l'arte sia onesta solo quando è disposta a farsi del male, che la forma sia integra solo quando include la propria possibilità di rottura, che il cinema dica la verità sul dolore lasciando che il dolore entri davvero, senza protezioni, senza la rete di sicurezza della finzione ben sigillata. Questa è la fenomenologia von Trier nella sua forma embrionale e più pura: il cinema come atto di esposizione totale, come rifiuto della distanza estetica, come gesto che costa qualcosa — al regista, agli attori, allo spettatore — e che proprio in questo costo trova la sua legittimità. Una posizione teorica profonda e coerente che attraverserà tutta l'opera successiva, da Europa a Breaking the Waves, da Dancer in the Dark a Melancholia. E poi arriva il 2020, e la frase che von Trier aveva scritto nel 1987 — portare l'epidemia credendo di combatterla — riacquista una risonanza che nessuna analisi cinematografica aveva previsto e che nessun cinefilo avrebbe voluto vedere confermata così alla lettera. Perché quello che i media hanno fatto con la pandemia, nel bene e nel male, è esattamente il meccanismo che il film descrive: la narrazione del contagio è diventata essa stessa un contagio, l'informazione e la paura si sono trasmesse con la stessa velocità del virus, spesso con la stessa indifferenza verso l'ospite, e il confine tra prevenzione e saturazione emotiva si è assottigliato fino a diventare invisibile, fino a diventare il tipo di confine che si attraversa senza accorgersene, come il medico di Epidemic che entra nei villaggi con la certezza di portare salvezza. La sensibilità collettiva — già fragile, già logorata da anni di informazione emergenziale continua — ha subito in quegli anni una torsione particolare: l'eccesso di visibilità del pericolo ha prodotto in molti non maggiore consapevolezza ma una forma di anestesia, quella stessa anestesia che von Trier diagnosticava nel suo pubblico del 1987 chiedendogli, con la voce ferma di chi conosce già la risposta, quanto fosse davvero disposto a sentire. La domanda è rimasta aperta. È ancora aperta. Ed è ancora, nel 2026, la domanda più scomoda che il cinema sappia fare.