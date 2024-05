BOPPONE ALERT!

all'inizio possono sembrare una copia d paola e chiara, ma sono altro!

Le Ferrini (Concetta e Cesira) sono due gemelle napoletane, muovono i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2001, quando partecipano a "Popstar", trasmissione ke ha dato vita alle Lollipop e in cui Cesira riuscirà a figurare tra le 10 finaliste, senza xrò essere selezionata tra le 5 ragazze in quanto riporta tra i punteggi + scarsi delle 10.

Il debutto discografico delle gemelle arriva nel 2006, quando pubblicano, con il semplice nome "Ferrini", il singolo "Respirerò", cover del celebre brano dei Pooh "Notte a sorpresa".

Arriva il 2008 e le Ferrini ritornano aggiungendo l'articolo di fronte al loro cognome con l'album "Le Ferrini", anticipato dall'accattivante singolo "Il numero", il cui videoclip è bellissimo e loro fighe pazzesche coattissime!!

I 10 brani ke compongono l'album sono super cunty e dalle sonorità danzereccie, anche se non mancano ballate come "Gocce inseparabili" e "Figlie dello stesso destino", in cui le gemelle cantano il loro meraviglioso rapporto.

Spiccano anche brani come "Sono", dove si capisce la loro strafottenza nei confronti delle critiche, "Dimmelo adesso", bellissima canzone in cui esortano il manzone d turno a palesare i suoi sentimenti, e la simpatica "Sotto stress", in cui invitano a "mandare a cagare" tutti coloro ke t stressano!!!

Le Ferrini hanno divorato con questo cd servendo canzoni degne d grammy e premi nobel!!!

Attualmente Concetta nn so cosa faccia, ma Cesira è la personal shopper d Manuela Arcuri!!!!

Cmq l'album veramente consigliato sarete delle persone migliori dopo averlo ascoltato