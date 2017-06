Papi, ma sono vecchi...", "Papi, ma piangi?!" . Porco zio, i bambini se rompono! A parte che avevo "solo" gli occhi gonfi, non riesco mai a piangere, rimane tutto dentro, li dove fa male.

Qui però parliamo di cose belle, quando eventi o situazioni mi prendono l'anima tirandola da una parte all'altra; un lavoraccio per la mia fragilità, ma e' bellissimo viverle.

Comunque, dovevo rispondere: "Si, sono tre vecchietti, ma in forma Matilde e io non sto piangendo però mi emoziono spesso, ormai lo sai". Lo sa, perché ormai mi conosce, cosi come conosce questa canzone e questo video.

I quattro vecchi vengono omaggiati dei "Kennedy Center Honors" (la più alta onorificenza statunitense insieme alla più famosa "Rock'n'Roll of Fame") annualmente riconosciuti a chi ha avuto particolari meriti nel contribuire allo sviluppo dell'arte e della cultura.

Ora, va da se, che a me dei premi non frega un cazzo; e' solo l'occasione per rivedere, riascoltare qualcosa dei/con/sui quattro vecchi.

Nella serata vengono premiati anche Dustin Hoffman, Buddy Guy, David Letterman, Natalia Marakova (ballerina russa si racconta), gente gustosa insomma.

Ma inutile negarlo e menarsela, tutti fanno da apripista a quei quattro vecchi. Il teatro, pieno di maschere e parrucche da far invidia a qualsiasi nobile Drag Queen, e' in trepida attesa; d'altronde tanti sono loro coetanei o quasi e probabilmente e' l'occasione per tornare indietro negli anni e ricordare...

"Best Band, Ever" così si conclude una appassionato e divertente presentazione da parte di Jack Black. Jack e' un mezzo pazzo, ama il rock come pochi, ha una band e ogni volta che può nei film a cui partecipa inserisce qualche pezzone ("School Of Rock" e' tra i preferiti della Contessina). A Black segue un filmato che ripercorre la storia della band e di loro singolarmente nelle cose post Dirigibile. Alla fine la platea e' già bella surriscaldata e si comincia con i tributi musicali. Foo Fighters, Kid Rock, Lenny Kravitz , Ann e Nancy Wilson degli Heart si susseguono nell'ordine. I Foo Fighters eseguono una "Rock'n'Roll" da favola, alla fine si inchinano al palco con i tre vecchi che ringraziano orgogliosi. Kid Rock (ma non c'era qualcun altro?!?) arriva e parte con degli urletti del cazzo (?!?); sono pochi secondi di "terrore"...Page viene inquadrato e il suo ghigno e' cambiato radicalmente: "Che cazzo sono questi urletti?! Quale MIO brano stai rovinando pezzo di merda?! (cazzi suoi, io li conosco i demoni del Jimmy, non lasciano scampo!) Il Kid si ravvede subito e l'ottima band esegue una bella "Ramble On" (lui fa quel che può). Il mio Diavolo tira un sospiro, ritira i Demoni e si prosegue. Kravitz e' un amico e un ammiratore; non si dimenticherà mai di quando Robert si prestò tranquillamente nel fargli da spalla ad un tour (si avete capito bene, Robert e' così).

il Lenny si batte la mano sul cuore e saluta i vecchi sul palco. La sua "Whole Lotta Love" e' ottimamente eseguita. La platea intanto e' in delirio; i vivi cantano e hanno gli occhi lucidi... e anche le salme sono tornate in vita! Altro che Gesù Cristo!

I tre vecchi sorridono, orgogliosi e compiaciuti nel vedere quale effetto provocano ancora i loro pezzi sui vivi e pure sui morti.

Un capitolo a parte merita Robert. Mentre Pagey sembra dirigere tutto dall'alto con il suo sguardo (non cambia mai!), e Jonesy sembra sempre li tranquillo, Percy fin dall'inizio sembra vivere un proprio dramma interiore. Faccia stravolta ed espressione tra l'incredulo e l'emozionato (e dire che ne ha vissute). Ma Robert e' così da sempre; il più sensibile, il più fragile emotivamente. Il montante definitivo gli viene sferrato da quella "Stairway To Heaven" per lui fonte di amore/odio da sempre. Le sorelle Wilson la conoscono a memoria, l'hanno suonata moltissime volte. Con loro entra Jason alla batteria con tanto di bombetta (Bonzostyle tour "maledetto" '75) che guarda i tre zii commosso. Robert si stava riprendendo... questo e' un altro gancio pesante da ammortizzare. L'esecuzione e' da brividi (ma mica per dire, lo e' davvero!). Quando poi, prima del finale, si alza lo scenario ed esce un coro nero stupendo, tutti in bombetta, a ricordare quel favoloso quarto vecchio che li guarda dal cielo, l'emozione raggiunge il culmine! Per Robert e' troppo, alla fine e' stremato, io peggio di lui. Zio porco che dramma essere sensibili, fragili ed emotivi.

Anzi no, e' bellissimo.

"Papi, guarda che e' finito il video"... ok scusa Matilde ero distratto...

Distratto e commosso, sempre e comunque e dopo decenni da John, Jimmy, John Paul e Robert.

Ringrazio Heartshapedbox, nobile fanciulla, che ogni tanto "rivive" emozionalmente insieme a me questa cosa.

Il dvd l'ho trovato in un sito assurdo americano; "fatto su artigianale", hanno aggiunto materiale vario sulla band. Ma chissenefrega, per me e' sempre una scusa per "stare insieme a loro".