(Solo zot di album nuovi) Lina è impalpabile e quasi non te ne accorgi. A me è capitato di farci caso come per caso. Hai presente la sensazione di quando ti svegli ma ancora continui a dormire? O, all’opposto, quando ti rendi conto che stai per addormentarti e i titoli di testa del primo sogno scorrono mentre sei ancora un decimo sveglio? Beh, questo disco è così. Immagina un appena appena di voce come il piccolo plof di un sassolino nell’acqua e prova a pensare a dei cerchi concentrici in forma di suoni profumatissimi e ordinati. E’ un piccolo mondo che ti sfiora soltanto. A te il compito di fare attenzione (Di album nuovi solo zot)