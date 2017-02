Crawling in my skin these wounds they will not heal...

Uno ci prova anche a farsi piacere le cose, ma c'è un limite a tutto. C'ero quasi riuscito con l'ultimo dei Korn, c'e l'avevo fatta per poi pentirmene con l'ultimo dei metallica, sto aspettando da un mese il coraggio per l'ultimo dei Sepultura... Ma c'è un limite a tutto.

I Linkin Park.

Due cazzoni di merda, o quattro o sei, o quanti sono, nemmeno gli Slipknot vanno in giro con così tanta gente inutile.

Hybrid Theory mi piaceva da bambino, e onestamente si lascia ascoltare anche da grandi, ogni tanto. E anche Meteora stava in piedi, molto più zarro e cafone ma si poteva ascoltare. Ed era divertente ascoltare un finto metallaro e un rapper fare le cose arrabbiate con le chitarre sotto e un dj che metteva su l'elettronica e ci si chiedeva che fine avrebbero fatto questi qua. Certo, erano arrivati tardi, quando il carrozzone nu metal stava per finire, ma erano abbastanza patinati per conquistare alla svelta un pubblico generalista di affezionati e tirarselo avanti negli anni.

E invece no, scelgono la strada più facile: pop rock generalista perfetto come sottofondo per giocare a Call of Duty su xbox live. Ma io non li biasimo: i soldi piacciono a tutti e se i Linkin Park fanno la grana la non è colpa è loro, ma dei polli del cortile che vanno a beccare il granone. I dischi fanno cagare e di questo un po' li biasimo invece, fare rock commerciale non significa automaticamente fare schifo, ma tant'è, e anche qua la colpa è di quelli che gli comprano i dischi e magari vanno pure a vederseli dal vivo.

Ma questo?

Siamo nel 2017 e questi sei pagliacci se ne escono, dopo vent'anni di carriera, con una canzone ELECTROPOP?

Featuring Kiiara, che non so chi sia ma è una cantante femmina.

Una canzone col pianoforte sotto che nel 2013 faceva un sacco intimistico e intellettuale. Sembra Avicii che dopo averci tormentato con coatterie generiche se n'è uscito con quell'abominio per fare un po' di cash tentando di sopravvivere alle mode e provando a legittimarsi come cantante serio che ha le chiitarre acustiche e canta passionale.

Ma torniamo ai Linkin Park. Che ci cacciano un video con IL TESTO SOTTO e l'autotune che se negli ultimi dieci anni non fai una canzone con l'autotune o con il vocoder (anche se non sai cantare) vuol dire che non sei un'artista geniale e controverso e intelligente come quel cazzone di merda di kanye west.

I Linkin Park. Qualcuno su questo sito ha scritto che sono passati dal peggio del nu metal nineties al pop rock fregnone-bagnafighe dei coldplay (che gli U2 facevano già da anni). Ecco, ora sono passati all'electropop (ecco il perché di tutti quegli album di remix: si stavano preparando). Ora sediamoci e aspettiamo che esca il loro nuovo full length e ignoriamolo come possiamo. Ai Pantera cambiare genere aveva fatto bene, iniziarono a suonare groove metal da camionisti e fecero finta fischiettando che il loro passato glam non fosse mai esistito. Speriamo che ai Linkin Park prima o poi succeda il contrario e la gente inizi a mandarli affanculo. Per poi magari vederceli suonare alle sagre quando ci sarà un nuovo fantomativo revival nu metal. E che dio ce ne scampi.

