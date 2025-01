Ascoltare “New Me, Same Us” nella sua versione vinile è stato un viaggio emozionale e sonoro che conferma, ancora una volta, il talento straordinario dei Little Dragon, band svedese formatasi a Göteborg nel 1996. Questo sesto album in studio, pubblicato il 27 marzo 2020, rappresenta una riflessione intima e personale sulla crescita e la trasformazione, temi centrali sia nei testi che nell’atmosfera musicale.

Con “New Me, Same Us”, i Little Dragon hanno saputo coniugare introspezione e leggerezza, proponendo un lavoro che mescola sapientemente influenze elettroniche, R&B, soul e synth-pop. L’intero progetto è stato autoprodotto dalla band, registrato nel loro studio di Göteborg, e trasuda autenticità in ogni traccia.

Il titolo stesso richiama un dualismo affascinante: da un lato, la trasformazione personale (il “nuovo me”), dall’altro, la continuità di ciò che definisce la nostra essenza (il “stesso noi”). Questo equilibrio tra rinnovamento e fedeltà alle proprie radici è percepibile sia nei testi che negli arrangiamenti musicali.

Ogni brano è un piccolo mondo a sé, ma alcune tracce spiccano per la loro forza narrativa e musicale:

• “Hold On”: Con un groove funky irresistibile, esplora la necessità di lasciar andare il passato per abbracciare il futuro.

• “Rush”: Vibrante e coinvolgente, unisce influenze R&B a ritmi pulsanti.

• “Another Lover”: Un mix di malinconia e ritmo, affronta temi di amore e perdita con grande delicatezza.

• “Are You Feeling Sad?” (con Kali Uchis): La collaborazione arricchisce l’album con una dimensione calda e spensierata, ideale per il contrasto con le altre tracce più introspettive.

L’album riflette la capacità dei Little Dragon di reinventarsi senza tradire il loro stile distintivo. Yukimi Nagano, con la sua voce calda e magnetica, rimane il cuore pulsante del progetto, mentre gli arrangiamenti di Erik Bodin (batteria), Fredrik Wallin (basso e tastiere) e Håkan Wirenstrand (tastiere) creano un sound etereo e stratificato che invita sia a ballare che a riflettere.

Anche il visual è un elemento centrale nell’esperienza dell’album. La copertina, creata da David Uzochukwu, incarna perfettamente l’estetica onirica e trasformativa della musica. I colori intensi e le forme astratte evocano il tema del cambiamento, rendendo l’album un’opera d’arte completa che combina musica e immagine.



Ascoltando “New Me, Same Us” in vinile, l’esperienza diventa ancora più intima e avvolgente, grazie alla qualità sonora del formato e al suo valore tattile. Questo album dimostra che i Little Dragon sono un punto fermo nella scena musicale elettronica, capaci di rinnovarsi pur rimanendo fedeli alla loro identità artistica.

Con il loro sound unico e le loro narrazioni emotive, i Little Dragon continuano a essere una fonte inesauribile di ispirazione, regalando musica che tocca il cuore e la mente. “New Me, Same Us” è, senza dubbio, un album da ascoltare, riascoltare e custodire come un prezioso viaggio musicale.