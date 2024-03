Voi pensate che io se dovessi portare ad esempio un film che dimostra la bravura di un attore sceglierei un film d'autore? "Non ho mai incontrato un attore intelligente" (Andrej Tarkovskij). Questo film "zodiacale" sceglierei, con quel fenomeno che è Alberto Lionello dove una verve istrionica e camaleontica si fonde con la realtà e i confini tra questa e la recitazione sono cancellati se non altro da quella battuta nel film dove alla cena di famiglia di lui dopo una concitata discussione tra la Fenech e la suocera dal passato "bellavitoso", quest'ultima accenna a un malore, il cameriere chiede al suocero se deve portare i sali e di pronta risposta si sente dire: "Ma va là, non lo vedi che è la solita finta!"

Si, il film è tutto una finta, ma che finta. La "commediaccia" non fa acqua da nessuna parte, il leight motiv dell'incubo delle "corna" è supportato da continue e assurde trovate, si va dai camionisti, al "gattaccio", ai cornuti trofei di caccia. È un'apoteosi di rincorse all'equivoco cercato dove il consumo della tentazione si ferma sul tentativo di giustificare il mancato usufrutto.

Chiaro che la resa artistica del prodotto dà il voltastomaco, ma è proprio questa la calamita che avalla ad una valutazione cazzona intrisa di un rimando a settembre che mai boccerà niente e nessuno. L'incredibilità del nonsense è spinto all'inverosimile che sfocia nell'assolutezza della mia convinzione inamovibile che è la commediaccia all'italiana per eccellenza.

Feticcio Fenech in guisa a dimostrazione dell'evento, arguta quanto necessita il tenere sotto scacco il pepe al culo che ha il marito di voglie d'impollinazioni esterne con opportune fughe isolane dove prestanti giovani sono pronti a prestarsi a prestazioni definitive coll'Edwige. Fatto sta che l'inconcludenza e l'inutilità di tutta 'sta sarabanda a rincorrere fantomatiche penetrazioni rafforza il buco nell'acqua dell'anfratto mancato.

E qui, Califano permettendo, non c'è noia ma c'è la Gioia che cadenza il desiderio di tutti: "Gioia, non ti sembra di stare un po' esagerando? Vaffanculo!"

Si, vaffanculo a tutti se mi state ancora prendendo sul serio...