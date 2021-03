Abbastanza colto da non essere populista ma abbastanza onesto da non essere snob. Ah, e Anima Latina. [di più]

1970 Lucio battisti, dopo il suo album d'esordio "Luci Battisti", porta in Italia sonorità mai sentite prima, testi ricchi di vicende narranti di poca fedeltà coniugale e amori fugaci

