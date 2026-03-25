LA RECENSIONE

"Heresy” del 1990 non è un album: è un abisso documentato. Lustmord scende nelle viscere della terra con la freddezza di un antropologo del terrore e ne riporta su un suono che non concede appigli. Le sue camere d’eco sotterranee, registrate in catacombe e caverne reali, non evocano l’oscurità: la incarnano.

Il disco procede come un rituale geologico, fatto di droni tellurici, risonanze infrasoniche e movimenti d’aria che sembrano provenire da un organismo antico. Nessuna melodia, nessuna narrazione: solo la presenza schiacciante del vuoto, resa con una precisione quasi clinica. È dark ambient nella sua forma più estrema, prima che il genere diventasse un’estetica; qui è ancora un atto di violazione, un attraversamento proibito.

“Heresy” resta un monolite: un documento sonoro che non cerca di spaventare, ma di ricordarti quanto sei fragile quando la terra decide di parlarti.