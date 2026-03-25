Copertina di Lustmord Heresy

Lustmord
Heresy

noisephonic

• Voto:

  • Voti: 2
  • Media: 5,00
  • DeRango™: 12,00
  • Commenti: 3
  • Visite: 135
Per appassionati di musica dark ambient, sound designer, ascoltatori alla ricerca di esperienze sonore estreme, amanti della sperimentazione musicale.
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LA RECENSIONE

"Heresy” del 1990 non è un album: è un abisso documentato. Lustmord scende nelle viscere della terra con la freddezza di un antropologo del terrore e ne riporta su un suono che non concede appigli. Le sue camere d’eco sotterranee, registrate in catacombe e caverne reali, non evocano l’oscurità: la incarnano.

Il disco procede come un rituale geologico, fatto di droni tellurici, risonanze infrasoniche e movimenti d’aria che sembrano provenire da un organismo antico. Nessuna melodia, nessuna narrazione: solo la presenza schiacciante del vuoto, resa con una precisione quasi clinica. È dark ambient nella sua forma più estrema, prima che il genere diventasse un’estetica; qui è ancora un atto di violazione, un attraversamento proibito.

“Heresy” resta un monolite: un documento sonoro che non cerca di spaventare, ma di ricordarti quanto sei fragile quando la terra decide di parlarti.

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Riassunto del Bot

La recensione celebra 'Heresy' di Lustmord come un'esperienza sonora immersiva e radicale. L'opera viene descritta come un viaggio nelle profondità della terra e dell'animo umano, attraverso registrazioni reali effettuate in ambienti sotterranei. Il disco rinuncia a melodia e narrazione per offrire puro dark ambient, diventando un monolite di suono e vuoto, che mette a nudo la fragilità dell'ascoltatore.

Tracce

01   Heresy, Part I (07:29)

02   Heresy, Part II (10:20)

03   Heresy, Part III (16:06)

04   Heresy, Part IV (06:35)

05   Heresy, Part V (08:01)

06   Heresy, Part VI (14:42)

Lustmord

Lustmord è lo pseudonimo del musicista gallese Brian Williams, pioniere del dark ambient attivo dagli anni Ottanta. Ha collaborato con Melvins (Buzz Osborne), Adam Jones (Tool), Aaron Turner (Isis) e Paul Haslinger (Tangerine Dream). Tra i suoi lavori più noti: Heresy, The Place Where the Black Stars Hang e Metavoid.
14 Recensioni

Altre recensioni

Di  Hell

 "Heresy è Lustmord, la sua ombra demoniaca in tutta la sua grandezza. Tutto il resto non esiste."

 "È l’epitome dell’oscurità e dell’orrore universali. Inutile cercare di studiarlo nel dettaglio, andrebbe vissuto senza nessun punto di riferimento."