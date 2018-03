Questa DeRecensione di Horror Grind è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/machetazo/horror-grind/recensione

Restatene alla larga; per quanto mi riguarda non posso più farne a meno...TRONO DE HUESOS...

Ma la musica è ancora peggio, molto peggio. Riaprono il proprio insanguinato mattatoio e ci deliziano con quattro sbrananti esecuzioni di smoderata forza per una durata totale che non arriva ai sette minuti. Canzoni introdotte dal parlato criminale e dalle agghiaccianti urla del bassista e cantante Carlo Cadaver; poi si uniscono a lui la chitarra sodomizzante di tale Grave Rober ed una batteria isterica e schizofrenica di Diablodopi (ma dove caspita avranno preso tali nomuncoli mi vien da chiedere prima di proseguire!?!).

Recuperato in una fiera del milanese a pochissimi Euro, mai spesa si rivelò, per il mio malandato apparato uditivo, tanto azzeccata.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy