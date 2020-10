Quando nacqui, ormai svariati anni fa, mio padre, invece del solito gioiello sfarzoso, pensò di regalare a mia madre un bel videoregistratore.

"Che dono curioso!" direte voi, giustamente: tuttavia ai tempi vi assicuro che il valore di codesto oggetto era eguale se non superiore a quello di un qualsiasi diadema o perla rara.

Senonchè, inaugurammo l'arrivo del nuovo aggeggio super tecnologico con una serata-film, nello specifico con una pellicola apparentemente adatta a tutte le età, ossia "La Collina dei Conigli".

Avendo due sorelle molto piccole allora, ma comunque molto più grandi di me, bastò veramente poco per rendersi conto che la suddetta pellicola era tutto fuorchè adatta ad un pubblico non adulto: aspettandosi magari ingenuamente il classico film a là Disney, rimasero tutti inorriditi dalle scene di violenza (fisica e psicologica) che il cartone proponeva.

Ma non solo: una trama complessa, articolata, con implicazioni filosofiche profondissime et complicatissime, una serie di personaggi dal tratteggio ispirato e appunto, complesso, il tutto lontano anni luce se non di più da un qualsiasi cartone comune, per bambini e non.

Una metafora spettacolare della vita umana, attraverso la violenza, il sangue, la morte, la sofferenza e il disagio di una semplice "comunità" di animali antropomorfi, apparentemente innocui, in balia di un mondo ostile e in cerca della salvezza, fisica e spirituale.

Lo spettatore, alla fine, si domanderà qual è il senso della vita di fronte a cotante sofferenze e tribolazioni, al cospetto di un'esistenza apparentemente tragica, auto ingannevole e assurda.

Forse solo i rapporti umani possono dare un senso ad una vita (qui esposta attraverso metafore su metafore e riti simbolici che vanno dalla creazione del mondo fino all'epico epilogo) costellata di così tanto dolore e afflizione, forse solo l'amicizia e l'amore, possono salvarci nonostante l'incontrovertibile realtà della morte.

Un capolavoro "Leopardiano" denso ed evocativo non adatto però a tutte le età e sicuramente, non il miglior modo per inaugurare quel famoso videoregistratore.