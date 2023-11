Un messaggio in una bottiglia affidato alle onde del mare.

Fluttua qua e là, prima o poi qualcuno troverà la bottiglia, ma magari non la raccoglierà.

Dalla spiaggia in mare la ributterà.

Qualcun altro vedrà la bottiglia in qualche altro luogo, in qualche altro tempo e forse la aprirà; leggerà il messaggio conservato all'interno ma non lo capirà.

In mare tutto quanto rigetterà.

Ancora qualcun altro la bottiglia troverà e poi aprirà, il messaggio leggerà e ciò che è tramandato capirà.

Dallo Yoga alla Rosacroce.

Autobiografia di Massimo Scaligero, stesso intento di Julius Evola con Il Cammino del Cinabro, ma Scaligero non era Evola e lo illustra bene. Ripercorre la sua vita ripercorrendo la via e fornisce direttive utili a eventuali lettori di messaggi in bottiglia.

D'altronde questo è ciò che fa un libro: permette ad un insegnamento di viaggiare nello spazio e nel tempo.