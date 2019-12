Mi dispiace dirlo ma il grande Collodi si sarà rivoltato nella tomba! Bella la fotografia, molto accurata la scenografia, i costumi .Ottima la capacità di evocare atomosfere....Ma il resto ..Oddio ! Ieri sera volevo andarmene dalla sala da quanto ero infastidita da questo Pinocchio di Garrone che svilisce e svuota il significato profondo dell 'opera. Non vi è un solo personaggio, se non forse la fatina_-e solo in parte__ che sia fedele al testo: Pinocchio è un ingenuone a tratti buono a tratti inerte e non conserva niente del "birbone matricolato, furbo e svelto dal cuore grande" di Collodi, Geppetto è un personaggio patetico che di fatto non ha la dignità e l'altezza etica del testo originale, ma è un poveretto che cerca espedienti poco dignitosi per sbarcare il lunario. Mastro Cilegia praticamente non esiste, è solo un abbozzo informe ridotto a ubriacone. Mangiafuoco nel Pinocchio del Collodi è una figura quasi titanica, spaventoso e apparentemente senza cuore ma in realtà molto facile a commuoversi e nel commuoversi svela un 'umanità infinita. Qui, di nuovo, Garrone abbozza, taglia e svuota di significato. Il Gatto e la Volpe appaiono come due macchiette ma avrebbe fatto bene Garrone a mantenere i dialoghi originali perchè erano già perfetti nella loro vis comica e drammatica.Invece ha tagliato. Un esempio ? Nel testo orginale Pinocchio dileggia il Gatto e La Volpe dicendo loro " Vi conosco Mascherine !" Garrone sostituisce con " Ciao Mascherine "!Il Grillo poi è una figura che simboleggia in Collodi la sua coscienza, una specie di super-io freudiano ma in Garrone diventa un niente quasi mostruoso con voce napoletana. Lucignolo poi...Stendiamo un velo pietoso ..O anzi no diciamo ciò che deve esser detto: Lucignolo è il ragazzo più grande, il modello affascinante negativo che ha ascendente su Pinocchio. In Collodi.In Garrone è un bimbetto grassottello più piccolo di Pinocchio che non ha proprio niente del Lucignolo originale.L'omino di burro con Garrone diventa un omone che avevo adddirittura scambiato per il pantagruelico Giovanni Rana...Non so quante scene sono state tagliate ( quella per esempio del Pescatore verde, di Melampo, di Eugenio, della Tomba della fata turchina, del paese delle api industriose, ) e quante sono state stravolte . Per esempio quella dei conigli becchini, che in Garrone è ridicola mentre in Collodi è altamente drammatica e simbolica. Personaggi stravolti. uno per tutti, la lumaca che in garrone diventa una chiocciola -pagliaccio. La recitazione ? .nessun attore si salva secondo me se non Sergio Forconi o Marine Vacth ( la fata). Non adoro il Pinocchio di Comencini ma almeno aveva una colonna sonora meravigliosa e una recitazione di prima classe. Si ricordi il grande Manfredi! Qui la colonna sonora è melensa e insignificante e gli attori sembrano mal diretti. Conclusioni ? Non andatelo a vedere !

