Maurizio Riglione direttamente da Bolzano, pubblica il suo omonimo album per Seahorse e si concede il lusso di registrare un album lo fi in presa diretta per imprimere a caldo le emozioni e le sensazioni di un cantautore dalle ampie vedute. Un disco d'esordio voluto grezzo e scheletrico, quasi come se fossero registrazioni di inizio secolo scorso. Tanta incertezza e leggerezza, improvvisazione e libera interpretazione. Tanta voglia di sperimentare, di provare. Il risultato è una serie di canzoni varie per genere e per forma. Una culla dove far dondolare e riposare il tempo che è sempre così frenetico e stanco. Storie che raccontano sogni, idee, avventure, canzoni che raccontano la voglia di giocare e di sbagliare. Tornare a quella semplicità che è ormai sepolta nei rifiuti dei tempi moderni. Una chitarra, una voce nient'altro. L’album è perfetto per tutti coloro che ricercano una sorta di genuinità e purezza, una voglia di nudità musicale che distrugge la concezione del pompare in studio i prodotti per renderli più “belli”. Un album che sarebbe bello poter ascoltare in qualsiasi circostanza, per calmare lo stress quotidiano e la propria mente, come una piccolissima dose di romanticismo e spensieratezza che non dovrebbe mai guastare. Per tutti coloro che ricercano le giuste armonie e le giuste vibrazioni, Maurizio Riglione è davvero un ottimo pasto quotidiano. Consigliato!

