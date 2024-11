Oggi si parla di una piccola/grande leggenda del country. Merle Haggard era del '37 e ci lascia nel 2016 nel giorno del suo compleanno dopo aver trascorso una vita che dire "tribolata" è dir poco. In riformatorio in giovane età per furti e poi anche a san Quintino per rapine a mano armata ma qui ha la fortuna di ascoltare un concerto di Johnny Cash, e qui capisce dove era indirizzata la sua futura vita, il country! Riesce a posizionarsi in testa alle classifiche con più di 40 sue canzoni e nel 2010 viene celebrato nel Kennedy Center Honors. In questo disco lo ascoltiamo in un concerto dal vivo con un pubblico letteralmente impazzito (sempre che non siano manipolazionio in sede di edizione). Non amo il country ma qui devo dare credito a questo Signore che ha saputo scrivere diverse canzoni classicissime che accompagnano il mio pomeriggio sorseggiando una Birra Delirium Tremens assolutamente belga. Il pensiero va al country che oserei definire il liscio americano di noi italiani ed avendolo suonato in orchestre per anni ed anni lode a lui che mi fa sorridere in questo giorno uggioso e nebbioso mentre in cucina cuoce il cotechino in modo lento ed inesorabile per la cena di questa sera. Prosit!