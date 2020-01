Τα Παιδιά Των Λουλουδιών a noi noto col titolo di She Knew No Other Way è un film del 1973 diretto dal greco Omiros Efstratiadis e appartenente al filone crime/thriller, molto in voga in quegli anni, con una strizzatina d'occhio verso l'erotismo soft e la cultura delle droghe.

La colonna sonora è una vera e propria gemma ed è opera di Mike Rozakis, compositore, anch'egli natio della Grecia.

Il tema principale è introdotto dall'omonimo brano, un funk orchestrale che verrà ripreso in maniere cangianti nel corso del disco (si ascolti Erotic Paroxysm, sua variante parossistica, per l'appunto e la chiusura di Scream Of Anguish).

Troviamo un'alternanza di brani più estesi che si alternano a frammenti deliziosi (Cafè Groove, Mystical Experience, Pictures On The Wall, Out Of Orbit), una vera e propria carrellata di stili, tutti uniti dal comune denominatore della psichedelia, più o meno accentuata.

Non mancano brani dal sapore classiccheggiante (The Wonder Worker, Psychedelic March, Blond Angel), jazz (Supernatural Chase, The Bet) minimal e ambient (The Casino Robbery, Tumble Down The Sand Hill), delicatamente lisergici (Flower Power).

Le musiche ben si adattano alla pellicola e sono certo che tutti gli amanti delle colonne sonore nonchè quelli della psichedelia troveranno pane per i loro orecchi.

Segnalo la bellezza della protagonista, Maria Vasilliou.