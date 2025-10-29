I Modena City Ramblers sono un gruppo storico italiano che, mentre nel mondo impazzavano grunge, metal estremo, primo alternative e chi più ne ha più ne metta non si curarono granché delle mode e dettero vita a un progetto che sarebbe stato destinato a durare.

Questo è il loro primo disco, probabilmente il loro migliore, e so già che non riuscirò a essere oggettivo. Non riuscirò a essere oggettivo perché i MCR hanno un posto speciale nel mio cuore, nonostante non ammetta mai che mi piacciono perché me lo vieta il mio lato di metallaro bastian contrario.

In realtà valutare questa band è "oggettivamente difficile". I motivi secondo me sono cinque, come facile compito per casa lascio da scovarne altri. I primi due sono legati al genere che fanno i Ramblers, ovvero il folk o simili. Da un lato è innegabile che il gruppo scopiazzi, rubi, inserisca parti non originali, siano dei Pogues o canti popolari, ma insomma roba non scritta da loro. Questo in un certo senso deve far abbassare il voto della valutazione, ma non esageratamente perché catturare un certo feeling e saperlo reinterpretare è comunque cosa non da poco. Dall'altro lato, secondo motivo dei cinque, io credo che il folk sia un genere un po' ruffiano in linea di massima. Lo dico con affetto e simpatia verso il folk, genere che apprezzo nelle sue varie combinazioni, dal folk da balera fino al pagan metal: credo che per l'orecchio occidentale e soprattutto europeo il folk tocchi corde veramente profonde delle nostre radici culturali, rendendosi quindi non un genere qualunque bensì qualcosa che, sapendolo fare a modo, permette di partire con una marcia in più. Terzo motivo è che parliamo di una band inequivocabilmente politica, elemento che non possiamo né dobbiamo ignorare, pertanto anche i testi e l'impostazione della band devono essere analizzati. Non indifferente è anche il fatto che i Modena siano molto cambiati nel tempo e oggi sia molto difficile ricostruire come erano all'epoca, rendendo così arduo il compito di inserire la band e il suo operato nella giusta ottica. Infine non dobbiamo cadere nei qualunquismi riguardo al rapporto tra band e fanbase, e il modo in cui questi due elementi sono cambiati nel tempo.

Una nota va dedicata alla stupenda copertina, con strumenti folk e simboli politici e culturali accatastati: simbolo di un'epoca.

Forti di tutte queste considerazioni, iniziamo il track-by-track.



L'album si apre con un brano che già mostra di che pasta siamo fatti: "In un giorno di pioggia". Gusto folk in un'impeccabile canzone d'amore per una grande terra, trovando i giusti momenti per spingere sull'acceleratore e sciorinando testi che sono pura poesia. Mi si stringe il cuore immaginando sedicenni o poco più che al massimo della gioia si dicevano all'orecchio "in un giorno di pioggia ho imparato ad amarti" in mezzo al pogo mentre i Ramblers suonavano sul palco di qualche circolo di periferia (probabilmente i due sedicenni ignoravano che la canzone fosse dedicata all'Irlanda e non a una persona...). Si segue con "Tant par tachèr", brano che mette in evidenza un gusto melodico veramente notevole e con le sue parole incomprensibili ci fa entrare definitvamente nell'atmosfera del disco. "Quarant'anni" è uno dei miei brani preferiti e punge nel vivo sul piano politico, come i primi MCR sapevano fare: un brano anthemico che come concezione e struttura sfiora il folk metal dimostrandosi uno dei migliore pur senza essere particolarmente complesso. "Delinqueint ed Mòdna" è in dialetto ed è veramente gradevole, con un sapore amaro ben inserito nel resto del brano che si chiude per lasciare spazio alla celebre "Morte di un poeta", ottimo brano dietro al testo del quale si cela una triste storia. Triste storia anche quella del brano successivo, "I funerali di Berlinguer", raccontata tuttavia a testa alta e finendo per inserirsi in una canzone tutt'altro che piagnona. Molto buona la muscolare doppietta "Il bicchiere dell'addio"/"Canto di Natale" per seguire con un brano già presente in "Combat Folk" ovvero la struggente "Ahmed l'ambulante", con testo di Stefano Benni. La coppia d'assi successiva è un must per ogni concerto, con "Contessa" e "Bella Ciao" che, pur non brani originali della band modenese, sono veri cavalli di battaglia. "The Great Song of Indifference" è buona pur senza essere il brano migliore del lotto fino alla conclusiva e iconica "Ninnananna".

Questo disco ha un potere immenso, un potere che è il grande punto di forza dei Modena City Ramblers: ti porta tra stragi e lotte politiche, ti porta in balere e campagne verdi. Questa dicotomia è fantastica e rende i primi MCR un gruppo che dà emozioni come pochi altri sapevano fare; perché qua ancora valeva una cosa: i Modena non erano solo un gruppo politico. I Modena City Ramblers suonavano per davvero, erano musicisti e non solo anime politiche: con il tempo, secondo me, questa cosa un po' si è ingarbugliata. Parlavamo inizialmente di come il gruppo e la sua fanbase si siano evoluti. Gli anni novanta e primi duemila non sono anni qualunque. Non è un caso che i Modena nascano così, non è un caso che siano gli anni in cui l'Italia inizia una nuova fase politica, non è un caso che nascano i primi movimenti alternativi nel senso odierno del termine né che nascano, per risposta, feroci gruppi Oi!. E oggi? I Modena sono ancora seguiti dai giovani: e infatti non è un caso se quella fase politica non è ancora finita, se in pochi si curano che non c'è più Cisco, se i Modena sono ricordati ma gli Erode no, né gli Stormy Six (se non per "Rossa Palestina", di cui nessuno conosce l'autore), non è un caso se la coscienza di subcultura non è aumentata. Si sente spesso "i Modena City Ramblers... un gruppo per ragazzetti alternativi" ma valutiamo bene questa affermazione: intanto i Modena non sono solo questo, soprattutto non lo erano, nonostante sia vero che non hanno mai fatto granché per inserire elementi di autocritica (e per questo li condanno). È vero che attaccare la fanbase invece della band, in termini prettamente logici, è sbagliato, ma del resto un gruppo si comporta consapevolmente in funzione della sua fanbase e le scelte artistiche che prende non sono scollegate, quindi - come dicevamo - sotto certi punti di vista se sono una band per alternativi "e ci sarà un motivo!" (cit per pochi). Ma in verità che vuol dire ragazzetti alternativi? Perché è vero, soprattutto in quegli anni c'era tanta ipocrisia (e voglia di fare casino, che bene o male c'è ancora oggi) e questa ipocrisia si è rivelata dura a morire, ma non c'era solo questo, non parliamo solo di una moda: c'erano anche ideali politici che volenti o nolenti sono sopravvissuti così, c'era un importante scontro generazionale in atto, c'era una società non pronta a assorbire certi cambiamenti e c'erano anche lati pittoreschi e affascinanti. Per cui va bene, ai concerti dei Modena City Ramblers troviamo fricchettoni (che, diciamoci la verità, forse non ammetteremmo mai che la loro fede politica è sincera), ma forse non stiamo commettendo una leggerezza se ci lasciamo sfuggire così una condanna verso di loro? Non è che non stiamo volendo rinunciare al nostro bagaglio culturare, per quanto vere possano essere le nostre argomentazioni? I Modena City Ramblers, alla luce di ciò, incarnano uno dei più grandi punti su cui la politica, soprattutto al livello extraparlamentare sotto certi punti di vista, dovrebbe ragionare, ovvero il confronto e la coscienza tra subculture anche in termini politici. E lo dico con tutta la parzialità di uno che fricchettone non lo è mai stato e crede convintamente che se in giro suonassero un po' meno i Modena e un po' di più i Colonna Infame Skinhead sarebbe meglio. Del resto possiamo fare un simile discorso in termini musicali: credo che sia veramente un peccato che i MCR non sfruttino la loro visibilità per ridare voci a vecchi nomi della sinistra musicale italiana come Strana Officina o Area, lasciando invece che i giovani ascoltino i P38.

Cos'è, quindi, che riportiamo a casa? Un disco magnifico intriso di memorie, riflessioni, atmosfere, una vita raccontata in un disco, tante vite raccontate in un disco che fa parlare ancora oggi. E se oggi i MCR sono un gruppo che ormai della cazzimma originale ha poco, se ormai sono un po' bollitti e fanno una sorta di pop molto influenzato un po' tutto uguale (anche se godibile eh), io dico che un po' è colpa nostra, è colpa di noi pubblico di sinistra che tutto sommato non abbiamo mai avuto voglia di scoprire altri nomi della scena musicale politicizzata e quindi accontendandoci un po', tanto finché non tolgono "Contessa" dalla scaletta va bene. Ma ormai è andata così.

"Riportando tutto a casa" diventa quindi un baluardo per gli amanti del folk, un'istituzione per i topi da biblioteca, per gli alternativi - lasciatemelo dire con un po' di sarcasmo, tanto abbiamo capito - diventerà un disco le cui canzoni più gettonate finiranno in playlist accanto a Manu Chao e per i metallari di sinistra diventerà un guilty pleasure. Un disco suonato con sudore, che sa quando diventare più duro ma senza mai diventare veramente pesante. Per certi versi è meno aggressivo, meno punk e forse anche meno politico di quello che ci si potrebbe aspettare, ma è un discone lo stesso. E teniamoceli stretti 'sti Modena City Ramblers, va'. Voto: 91/100.