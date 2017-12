Ad intervalli più o meno regolari mi tocca fare una cosa alquanto disgustosa in casa ma necessaria: pulire lo scarico della doccia che (appunto) non svolge più il suo infausto compito.

Dopo aver aperto la griglia per il passaggio dell'acqua vengo subito avvolto da un odore penetrante, freddo, marcissimo che accompagna tutta la mia operazione di pulizia. Capelli stagnanti, peli di immaginabile provenienza formano una sorta di fangosa palla dalla molliccia consistenza; palla che con fatica, e non quantificabile "schifo", devo tirar fuori dal "loculo" per poi risciacquare con abbondante acqua calda ed Idraulico liquido. In modo tale da rendere nuovamente agibile il canale di scolo. Fino alla prossima occasione...

Immagine raccapricciante quanto basta per farmi sempre venire in mente, durante questo mio lavoretto, i Mortician campioni di quel Brutal-Gore-Grind che hanno contribuito ad edificare e diffondere.

EP depravato e dannoso pubblicato dalla band nel 1995; copertina, produzione, temi trattati, musica e testi da voltastomaco. Come sempre è stato con gli americani.

Brevi sassate introdotte da campionamenti tratti da film horror con tanto di urla disumane di persone che non devono passare dei bei momenti; l'abituale drum-machine che detta ritmi spasmodici, cadenzati da altoforno industriale. Growl così gutturale e ribassato da non capire una sola sillaba; frustate micidiali di basso e chitarra, anche loro su accordature aggressive e tonalità ribollenti. Come infiammata, ustionante e nerissima pece.

Ci sono anche due cover, rifatte in bavosa e sudicia maniera, di Celtic Frost e Napalm Death.

Le mie orecchie stanno sanguinando...ed è tutto molto divertente...SCUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Band a mio parere geniale, da non prendere troppo sul serio; che è meglio e (non) consigliabile.

Diabolos Rising 666.