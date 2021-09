Cruciale e crudele crogiolarsi col Cosmic Jazz,



Impoverirsi di Post-Punk

______________è ricchezza se sfruttato come indole

_______e non come tenore vivo.



~~~una particolare onda di bianco~~~ :

un saloon, senza luna.

Stelle sconosciute stelle sopravvisute.

Il tempo non perdona le devianze musicali così emerge qualcosa di Gil Scott-Heron.

Li prendo con un click e li inserisco nel semper-verde momento artsy albione con

Black Country New Road, Squid; sovra-tutti.

Sbaglio a non considerare il mondo attorno,

sbagliate a non considerare appieno questo mondo.