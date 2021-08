Non sono la persona più indicata per parlare dei Naked Raygun e, forse, nemmeno di punk rock nel senso più ampio. Tuttavia cercherò di impegnarmi come un buon scolaretto e di descrivere come suona il quarto capitolo della band di Chicago capeggiata dal buon Jeff Pezzati.

Reduci dal clamore del precedente e immenso "Jettison" (ascoltatelo assolutamente se ancora non lo avete fatto) , cosa potevano ancora dire di interessante i nostri eroi? A quanto pare molto!

"Understand" uscì per la Caroline nel 1989 e rappresenta a tutt'oggi uno dei migliori esempi di melodic hardcore ad un passo dall'emo.

L'album è suonato egregiamente ed è pieno di inni mozzafiato che , di tanto in tanto, strizzano l'occhiolino perfino a sonoirtà metal.

Le danze si aprono con "Treason", brano che ti si stampa subito nella testa.

Proseguiamo con "Hip Swingin' '", sgangherata e leggermente sopra le righe. Ottimo il lavoro di basso.

La title track è selvaggia e sfrontata. Poco più di due minuti che non possono in alcun modo lasciare l'ascoltatore indifferente.

Segnalo, per concludere, canzoni come "Wonder Beer", la brevissima "Too Much Of You" e l'incazzata "The Sniper Song".

Un lavoro che non conosce cedimenti e che rappresenta certamente l'hardcore nella sua migliore espressione. Purtroppo i Naked rimarranno sempre nell'underground e, triste ma vero, non riusciranno mai a raggiungere il successo meritato. Ma , fidatevi, i ragazzi di Chicago , come i maestri Husker Du, sono riusciti a influenzare la scena punk, quella alternativa e perfino grunge. Un nome , il loro, che è sinonimo di sudore, passione e dedizione.

Non metto cinque pallini, anche se meritati, perché il vero masterpiece del gruppo, come già scritto, risponde al nome di "Jettison". Per il resto, andate sul sicuro! Sicurissimo!