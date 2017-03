"Ecco marzo, il terzo mese,

che, scrollando i folti ricci,

un po’ matto e un po’ cortese

fa le smorfie ed i capricci."

Due tra le massime entità Grindcore si incontrano nell'inverno del 1988. Poche ore di registrazione ed il ferale pasto è servito.

Sei brani dei Napalm Death e quattro dei giapponesi S.O.B. (acronimo di Sabotage Organized Barbarian). Non arrivano ai dieci minuti di durata.

Iniziano gli inglesi con ancora in formazione Lee Dorrian alla voce e Bill Steer alla sei corde; Bill ha sempre citato i colleghi nipponici come fonte di ispirazione per "Scum" e soprattutto "From Enslavement...". L'abituale spappolamento sonoro: un bombardamento a tappeto di putrido Grind; rumorismo sonoro con pezzi brevi e tiratissimi. L'asfittico growl di Lee a "ricamare" il tutto; "Understanding" dura SETTE secondi (immondi ci aggiungo).

Rispondono i ragazzi del sol levante; irrefrenabile Hardcore-Punk, con la voce di Tottsuan che è un martirio uditivo da tanto tirata: le corde vocali e le corde delle chitarre sembrano doversi spezzare da un accanimento così feroce. Brani abrasivi, tra furia iconoclasta e disperazione; totale perdita di controllo.

Il vocalist dei S.O.B. si suiciderà buttandosi sotto un treno nel 1995.

"Fischia e morde, piange e ride,

ed ingemma il colle e il prato

mentre, ancora, il vento stride…

Ma l’inverno è terminato."

Ad Maiora.

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○