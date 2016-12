Insomma, ci sarà un motivo se è presente in ogni società e cultura umana di ogni tempo...

E poi:

“La droga non é cattiva. La droga é un composto chimico. Il problema é quando quelli che prendono droga la considerano una licenza per comportarsi come teste di cazzo.”

Frank Zappa

E poi, cosa è droga?:

“Ogni tipo di dipendenza è cattiva, non importa se il narcotico è l’alcol o la morfina o l’idealismo.”

Carl Gustav Jung

Senza dimenticare l'ipocrisia dei "benpensanti":

“Invece di sprecare tutte queste energie e sforzi diretti a far guerra alle droghe, perché non si presta attenzione a droghe che possano porre fine alla guerra?”

Albert Hofmann

E infine:

“È difficile vivere senza oppio dopo averlo conosciuto perché è difficile, dopo aver conosciuto l’oppio, prendere la terra seriamente. E a meno che uno non sia un santo, è difficile vivere senza prendere la terra seriamente.”

Jean Cocteau

