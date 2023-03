Bellissime e giovanissime, le nuove dee del pop Asiatico, ballano e cantano bene, ammiccano anche meglio.

New Jeans, il nome del gruppo, scelto da qualche genio del marketing, dovrebbe, in un acrobatico gioco di parole, ricordare anche "New Gens", nuova generazione.

Queste cinque scalmanate, ma nemmeno troppo, nate quasi tutte in Sud Korea (Una di loro è mezza australiana), portano capelli lunghi (e sicuramente profumati), sono truccate il giusto. Icone di moda? Probabile. Femminili e delicate, capaci a muoversi, voci morbide dentro un ritmo incalzante che spinge alla danza, ma con classe.

Grazie al singolo "Ditto" si intuisce il gran lavoro degli autori e, a monte, della casa discografica. Dance? Pop? Crossover? Richiami vintage, tastierine azzeccate e clap clap.

No, non è una recensione burla. Piacciono molto anche ai miei figli. Il brano è Catchy, si direbbe, per risultare moderni nell'esposizione