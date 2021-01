".......dove siamo......?"

"Ehi, Nick. Sei a casa....."

"A....a casa ? Ma.....non....."

Poi, lui, lo abbracciò. La foto li ritrae così. Lui, pittore autodidatta, una decina d'anni in più, ne traccia e ne assorbe la sofferenza.

".....mi sento male....."

"Lo so, Nick. Mi dispiace tu debba passare tutto questo. Più tardi, se vuoi, proviamo a mangiare qualcosa, vuoi....?"

"Non riesco ad alzaarmi, non posso alzarmi. Vorrei......"

Poi, pianse.

"Ho sete....forse, anche fame. Solo che tu....."

"Sì, tranquillo. Ci penso io". Poi, abbozzò un sorriso.

"Che hai fatto alle italiane......? Ma anche agli italiani, eh...."

Nick cercò di sorridere, non gli riuscì.

"Spiega....."

"Hai 3 - 4 gruppi di fans, su Facebook. Sono quasi tutti italiani. Sono rimasti avvinghiati a te, al 1987. Qualche balzo fino al '92, poi sei sparito"

".....che cosa dicono.....?"

"Dicono ? Nick, sono fans. Si chiedono se stai bene, sono eccitati all'idea dell'uscita del box...."

"Il.....il box ?". Tossì.

"Tieni, bevi ancora. Sì, il box. Te ne avevo parlato. 6 cd. Gli album rimasterizzati, b-sides, remix, rarità"

"Ma....perché ? Io non......."

"Mah, Nick, non lo so. Le etichette discografiche. Devono fare cassa, devono rispolverare, riscoprire. Che poi chissà....."

"Vivrò abbastanza per......", e si costrinse ad un sorriso vago, indolente.

L'amico tornò ad abbracciarlo.

Da qualche mese a questa parte l'amico pittore, amico da sempre, aveva deciso che il mondo, parte del mondo, nicchia del mondo, doveva sapere. Aveva pubblicato foto. Prima una, poi due, poi una manciata. Rarefattte nei mesi. Nick Kamen, belloccio degli anni '80, devastato dal cancro, stremato dalla chemioterapia. Ha ancora il neo, ha quasi sessant'anni ma, un po' come Ralph Macchio, ne dimostra venti in meno. Sta male, si vede. E' annichilito, sofferente. Sopravvive. Per quanto, non si sa.

La musica lo ha preso a calci, o forse è il contrario. C'era del buono, chi vi scrive ne ha colto brandelli di essenza, anno 1990, album 'Move Until We Fly' per chi ne avesse voglia.

".....sai, a volte questi fans discutono o trattano di tue b-sides. Ci credi ? E tu che......"

Ma Nick, un leggero beffardo sorriso, sì, come quando ammiccava alle ragazze urlanti, era altrove. Nel sonno senza sogni che solo la chemio.