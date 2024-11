Nova Cat è una gatta di 18 anni (88 in anni umani) di razza American Shorthair Tuxedo , o se preferite il micio bianco e nero sulla copertina, che ha un caratteristico ronzio rauco forse derivante dalla sua veneranda età. Insieme al suo collaboratore Sam Rosenthal, della Projekt Records ha creato queste registrazioni con microfoni utilizzando un equalizzatore modellato sulle frequenze per il rilassamento e la stimolazione cerebrale attraverso ripetizioni ritmiche. Dopo lunghe trattative per l'uscita del suo debutto del 2022, Nova Cat ha accettato con riluttanza l'aggiunta di musica ambient da parte di Rosenthal di due tracce del suo secondo lavoro, ma l’umano ha posto le sue condizioni e Nova Cat ha deciso che in qualche maniera gliela farà pagare.

Si dice che il suono delle fusa di un gatto , con le loro emissioni di frequenze che oscillano tra 20 e 150 Hertz, hanno un impatto positivo sulla salute umana e possono contribuire al nostro benessere. riducendo lo stress, abbassando la pressione sanguigna, persino aiutando le infezioni e le ossa rotte a guarire. Anche la NASA ha esplorato questa via terapeutica come potenziale mezzo per combattere la perdita di densità ossea e l'atrofia muscolare negli astronauti diretti nello spazio per lunghi periodi.

Potrebbe essere vero o no. Ma è innegabile che, almeno tra gli amanti dei gatti, un gatto contento rende felice anche un umano quando ascolta la sua performance su disco.

Ora arriva StellaPurr, una collaborazione di quaranta minuti tra Nova Cat (la gatta) e l'artista elettronica/ambient Black Tape For A Blue Girl (Rosenthal l’umano ), che costituisce il seguito dell’album Relaxing Purring Cat for Sleep, Study, Healing Therapy dell'anno scorso.

Il primo pezzo "Interstellar Purr" è un pezzo privo di accompagnamento musicale. E’ costituito soltanto dal ronzio rauco di Nova Cat in loop. Il suono ipnotico induce ad una rilassatezza generale ed a una aumentata percezione dei dettagli del suono in questione. La sua funzione aggiuntiva potrebbe essere di far giocare il gatto di casa alla ricerca del suono dell’intruso, suo simile, ma invisibile.

"Interstellar Purr (with Ambient Music)” torna per la seconda traccia, solo che questa volta sono presenti tessiture musicali ed atmosfere elettroniche sia ambient che deep space. L’ultimo pezzo è "Stellar Purr (with Ambient Music)”, una sinfonia di ventisei minuti per gattini felicissimi con un'oscura deriva cinematografica nello spazio profondo, attraverso la quale Nova Cat potrebbe essere il motore dell’astronave che ti porta verso spazi infiniti, in un profondo viaggio mentale subconscio.

Non c'è dubbio di chi fosse la zampa sul mixer mentre la musica si componeva. È la diciottenne Nova Cat degli American Shorthair Tuxedo.