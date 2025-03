Nove anni dopo il suo approdo su questo sito, ho voglia di rispolverare un gioiellino che a suo modo è un piccolo classico.

Per me la vaporwave è un genere, anzi una sottocultura, tanto vasta quanto misteriosa, sfiorata in modo tanto saltuario quanto marginale; ad ogni modo, mi ha sempre colpito come alcune delle sue propaggini siano capaci di ipnotizzare, anestetizzare la mente e trasportarla in altri mondi - forse i fantomatici spazi liminali?

Uscito 10 anni fa, quest'album, il cui titolo in italiano è "Nascita di un nuovo giorno", non fa eccezione, anzi è senza dubbio alcuno un vapor-capolavoro. 2814 il nome dell'elusiva coppia di artisti che si cela dietro questo progetto; così come 2814 è forse l'anno raffigurato in copertina, vero e proprio tributo a quella cultura e quell'estetica giapponesi da cui la vaporwave è ossessionata. Alcune fonti affermano che quest'album appartenga al genere Dreampunk: mai etichetta fu più azzeccata.

Se tornate a casa dopo una giornata spossante e vi ricordate di questo gioiello, lasciatevi trasportare in una Tokyo illuminata dalla luce algida e soffusa dei neon, o magari in un'altra megalopoli del futuro, mentre camminate sotto la pioggia alle cinque del mattino in uno scenario deserto e surreale che si ripete sempre uguale e modulare. Forse, come in un sogno, invece di camminare nuoteremo, forse non avremo sonno perché staremo già dormendo.

Un piccolo classico della musica Ambient che mi fa sempre molto piacere, di tanto in tanto, rivisitare.

Alla prossima.