È giovane, è carina, è simpatica, si fa le foto con il presidente Biden, è amata da tutti e da tutte (guarda caso tranne che da me), ha l'aria da "Omiodio dalla mia cameretta dove suonavo la chitarra sono arrivata ad incidere un album! "

Chi se lo poteva immaginare che dietro questa immagine si nascondesse IL MALE!

Ora che ho la vostra attenzione posso specificare che non è proprio il diavolo sotto mentite spoglie, non sacrifica vergini per un dato rito pagano (per quel che ne so, eh), ma è più che altro una furbacchiona, lei e/o chi ha costruito la sua immagine, si, perché di immagine stiamo parlando alla fin fine.

Però prima discutiamo (o meglio io scrivo e voi fate sapere quel che ne pensate) del componimento in questione.

Ultimo singolo del disco d'esordio "Sour" (tra l'altro considerato come "il possibile miglior disco pop dell'anno", anche se è un po' presto per dirlo, dato che esce un disco pop ogni 30 secondi), e si tratta del pezzo con cui è esplosa. Lo potreste aver sentito alla radio, potreste aver sentito qualche sua nota dal telefono dei vostri figli, o magari semplicemente lo avete cercato su iutùb (una delle 215 milioni di visualizzazioni al suo video è la vostra, sappiatelo!).

È un pezzo orecchiabile, con venature pop punk e con un ritornello tormentante (nel senso che rimane in testa, ma anche un po' nel senso che alla lunga rompe gli attributi), e il cui """""famoso""""" accordo di chitarra mi ricorda spaventosamente quello di "Promise" dei Violent Femmes.

La mia memoria corre affettuosamente a quando la mia sorellina, con l'intenzione di stupirmi e di farmi affezionare alla artista, mi disse "sai che è lei che suona la chitarra in questo pezzo!?!"

Wow sono sconvolto.

E ora veniamo alla parte clou della recensione: come riuscirò a motivarvi il perché del mio fastidio indirizzato verso questa donzella? Beh... piace a tutti.

ma non intendo tutti, intendo tutti, intendo che questa artista è ascoltata da compagni di classe, perché giovane e con pezzi pop orecchiabili, da pop punkettari, perché in alcune foto fa la linguaccia, perfino da grungettari, poiché tra le varie immagini che circolano su "Sour", una è una simpatica citazione al disco "Live Through This" delle Hole, e se cerco di rifugiarmi in un negozio di dischi, un rocchettaro lo metterà sulle casse perché sta cercando il disco in vinile!

Vorrà dir qualcosa che proprio mentre scrivo ciò sto udendo questo dannato pezzo!

In poche parole, ha una immagine perfetta, adatta per attrarre molte, moltissime categorie di ascoltatori, assicurandosi così un grande successo.

Sarà invidia quella che sto provando? Dopotutto funziona così da sempre, non è una novità. Lo so, lo so, solo mi da fastidio, ok?! (leggere ultima riga con tono sfrustato per capire il pensiero del DeRecensore, anche se dovrebbe essere comunque chiaro).

In conclusione si tratta di un singolo orecchiabile di un'artista molto furba, che raggiungerebbe facilmente le tre stelline se non fosse per la mia antipatia.