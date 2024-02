La mia scoperta del progressive argentino è avvenuta solo recentemente e devo dire che il termine "scoperta" è quanto mai azzeccato. L'ascolto di band quali Crucis, Espiritu, Bubu, Mia, Redd, Alas, Pablo El Enterredor, mi ha infatti messo in contatto con una scena musicale di livello qualitativo eccelso lasciandomi veramente a bocca aperta. È quindi con grande entusiasmo che mi sono messo all'ascolto di questi Pastoral, duo argentino formato da Miguel Angel Erausquin e Alejandro De Michele, che, coadiuvati da un'orchestra, realizzarono nel 1976 quello che credo sia il loro terzo album, questo Pastoral che la coreana M2U Records ci ripropone in una bellissima confezione di cartone simil-LP che permette di apprezzarne al meglio la bellissima copertina. Aldilà degli aspetti iconografici (che in ogni caso rappresentano spesso un piacevole corollario per le produzioni progressive) la proposta musicale dei Pastoral è molto vicina a quella dei connazionali Sui Generis: un folk-prog molto cantautoriale, delicato, caratterizzato da raffinati arrangiamenti in cui gli archi si intrecciano alle chitarre acustiche, e nel quale la parola "chiave" di tutto è "melodia".

Le melodie vocali infatti sono la cosa che più di tutte affascina l'ascoltatore in quanto veramente bellissime, struggenti, ricche di pathos. Nel disco non sono presenti funambolismi strumentali, cambi di tempo mozzafiato, o suite chilometriche ma ascoltandolo non si può rimanere indifferenti di fronte alle linee vocali di canzoni quali la straordinaria opener "Humanos" o la successiva "Me Desprendo De Tu Vientre" che dettano immediatamente la cifra stilistica dell'intero lavoro. Questo secondo brano forma poi un tutt'uno con "De Regreso A Tus Entrans" nel cui finale c'è anche spazio per un pizzico di psichedelia con una lunga sezione orchestrale sulla quale, di sottofondo al cantato, si scatenano le improvvisazioni di una chitarra elettrica acidognola. Sebbene tutto il disco si mantenga su livelli qualitativi piuttosto elevati altre segnalazioni possono essere fatte per "Prorroga De La Tierra" caratterizzata da un cantato corale di grande fascino e da un'armonica a bocca piuttosto inusuale per il nostro genere, o per la malinconica "Solo Con Silencio".

In definitiva si tratta di un gran bel disco che, seppur lontano da molti degli stilemi tipici del progressive, presenta più di un motivo di interesse per noi appassionati. Se però siete in cerca di qualcosa di più movimentato sempre proveniente dalla terra dei gauchos, non avete che l'imbarazzo della scelta tra i nomi che vi ho accennato all'inizio (e non solo quelli...). Qualunque scelta facciate sappiatemi dire...

p.s. per completezza aggiungo una breve e purtroppo triste nota biografica: i Pastoral, scioltisi nel 1979, si riformarono nel 1981 e realizzarono l'album "Generacion" a cui purtroppo non potè fare seguito nessun altro lavoro in quanto Alejandro De Michele morì in un incidente automobilistico il 20 maggio del 1983.